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یورش اشغالگران صهیونیست به حومه قنیطره

یورش اشغالگران صهیونیست به حومه قنیطره
کد خبر : 1810865
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رسانه‌ها از یورش مجدد ارتش رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره و ایجاد یک ایست بازرسی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  نیروهای رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه-، وارد استان قنیطره در جنوب غربی سوریه شدند و یک ایست بازرسی برای بازرسی رهگذران ایجاد کردند.

تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد: «نیروهای اشغالگر در حال پیشروی به سمت مجاورت روستای صیدا الجولان در حومه قنیطره هستند».

این تلویزیون افزود که این نیروها همزمان با عبور گشتی نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در این منطقه، یک ایست بازرسی موقت برای بازرسی رهگذران ایجاد کردند.

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