۲۵ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۱۷ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته، تاکنون ۱ هزار ۹۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۵۰۷ نفر مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۱۱۸ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۶۱۵ نفر مجروح شدند.

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