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گفت‌وگوی وزیرخارجه قطر با تعدادی از همتایان منطقه‌ای

گفت‌وگوی وزیرخارجه قطر با تعدادی از همتایان منطقه‌ای
کد خبر : 1810850
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نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با تعدادی از وزرای خارجه منطقه پیرامون تنش‌‌های اخیر گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با «فیصل بن فرحان»‌، وزیر خارجه عربستان سعودی، تنش‌‌های اخیر میان ایران و آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در این تماس بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌وگو تاکید کرد.

نخست وزیر و وزیرخارجه قطر همچنین با «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان نیز در رابطه با تنش‌‌های اخیر رایزنی و بر  حمایت قطر از تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها را تاکید کرد.

آل ثانی در تماس از «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، نیز تحلات اخیر منطقه را مورد بررسی ققرار داد در رابطه با نخست وزیر تماسی از وزیر امور خارجه ترکیه برای بحث در مورد تنش‌های نظامی فزاینده بین آمریکا و ایران دریافت کرد.

وی همچنین با وزیر خارجه امارات متحده عربی نیز در رابطه با تنش‌های اخیر گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

 

 

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