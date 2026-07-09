میزبانی چین از کنفرانس جهانی مدیریت هوش مصنوعی
وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور میزبان کنفرانس جهانی مدیریت هوش مصنوعی در شانگهای خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه چین امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که این کشور هفته آینده میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ و نشست سطح بالا در مورد مدیریت جهانی هوش مصنوعی در شانگهای خواهد بود.
«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «ما مایلیم از این کنفرانس به عنوان فرصتی برای همکاری با همه طرفها استفاده کنیم تا به طور مشترک در مورد نوآوریهای فناوری، ترویج دستاوردها، فعال کردن توسعه، ایجاد یک اکوسیستم فراگیر و پیشبرد هوش مصنوعی به نفع همه بحث کنیم و شتاب جدیدی را به توسعه جهانی هوش مصنوعی تزریق کنیم».
مائو اظهار داشت: «چین به طور فعال ابتکار جهانی مدیریت هوش مصنوعی و برنامه اقدام جهانی مدیریت هوش مصنوعی را اجرا میکند و به عنوان ارائه دهنده کالاهای عمومی بینالمللی عمل میکند و به کشورهای جنوب جهان کمک میکند تا ظرفیت هوش مصنوعی خود را تقویت کنند».
کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ و نشست سطح بالا در مورد مدیریت جهانی هوش مصنوعی از ۱۷ تا ۲۰ ژوئیه در شانگهای برگزار میشود و رهبران فناوری، کارشناسان و متخصصان را از سراسر جهان گرد هم میآورد.