به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با شبکه الحدث اعلام کرد هیچ ‌گونه فشار یا تماسی از داخل یا خارج کشور برای آزادی بازداشت‌شدگان یا توقف کارزار مبارزه با فساد صورت نگرفته است.

وی افزود که اعترافات معاون وزیر نفت، به شناسایی شماری از افراد دخیل در پرونده‌های فساد منجر شده و دستگاه قضایی نیز مطابق روندهای قانونی، حکم بازداشت متهمان را صادر کرده است.

به گفته او، این احکام برای اجرا به دولت به عنوان نهاد اجرایی ابلاغ شده است.

وی درباره پرونده سلاح گروه‌های مسلح نیز بیان کرد که برخی گروه‌ها همچنان تصور می‌کنند نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق خارج نخواهند شد، اما دولت برنامه‌ای برای تحویل سلاح تدوین خواهد کرد و فعالیت این گروه‌ها به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی منتقل می‌شود.

الزیدی تأکید کرد: «پس از پایان مهلت تعیین ‌شده، سلاح گروه‌های مسلح در اختیار دولت خواهد بود.»

وی از برنامه‌ریزی برای اعلام یک مشارکت اقتصادی و سیاسی میان بغداد و واشنگتن خبر داد و افزود عراق در تلاش است زمینه نزدیکی میان ایران و آمریکا را فراهم کند.

نخست ‌وزیر عراق با تأکید بر سیاست خارجی بغداد گفت: «عراق نقطه تلاقی است، نه میدان دشمنی، و وارد هیچ محوری نخواهد شد.»





انتهای پیام/