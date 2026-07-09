فلسطین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا اسرائیل را در قبال جنایات جنسی و تخلفات مرتکب شده علیه فلسطینیان پاسخگو کند، از قربانیان و بازماندگان محافظت کند و دسترسی سازوکارهای بین‌المللی مربوطه به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تضمین کند.

این سخنان طی سخنرانی نماینده دائم دولت فلسطین در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت با موضوع «خشونت جنسی مرتبط با درگیری» با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۶ ایراد شد.

برای اولین بار، سازمان ملل متحد ارتش اسرائیل را در فهرست سالانه خشونت جنسی مرتبط با درگیری در گزارش سال ۲۰۲۶ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، که در ۲۹ مه منتشر شد، قرار داد.

در این گزارش توضیح داده شده است که سازمان ملل متحد ۳۱ مورد خشونت جنسی مرتکب شده توسط نیروها و سرویس‌های امنیتی اسرائیل علیه فلسطینیان از نوار غزه و کرانه باختری اشغالی، از جمله تجاوز، تجاوز گروهی، برهنگی اجباری و تهدید به تجاوز را تأیید کرده است.

انتهای پیام/