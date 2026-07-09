اولیانوف:
کاهش غلظت اورانیوم در خاک ایران یک گزینه مناسب است
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، کاهش سطح غنیسازی اورانیوم در خاک ایران را یک گزینه مناسب توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، کاهش سطح غنیسازی اورانیوم در خاک ایران را یک گزینه مناسب توصیف کرد.
اولیانوف به خبرگزاری نووستی گفت: «در اصل، کاهش غلظت اورانیوم ایران در خاک ایران یک گزینه کاملاً مناسب است. اما باز هم، این امر نیاز به توافق هر دو طرف دارد.»
وی خاطرنشان کرد که یادداشت تفاهم در اسلامآباد که توسط روسای جمهور دو کشور امضا شد، چنین سناریویی را در بر داشت.
وی ادامه داد: «اما برای من قضاوت در مورد میزان بررسی این احتمال دشوار است، زیرا طرف آمریکایی، یعنی دولت آمریکا، از کنگره مبلغ اضافی ۶۷۲ میلیون دلار درخواست کرده است که قرار است برای انتقال مواد هستهای از خاک ایران به ایالات متحده هزینه شود. این دو موضوع کاملاً با هم ناسازگار هستند. بدیهی است که این موضوع در طول مذاکرات روشن خواهد شد.»