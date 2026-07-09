به گزارش ایلنا، نشریه فرانسوی «پاری‌ماچ» در گزارشی با بررسی مواضع رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در جریان اجلاس ناتو در آنکارا، نوشت واشنگتن و پاریس با تقسیم نقش، راهبرد مشترکی را برای افزایش فشار بر ایران دنبال می‌کنند؛ راهبردی که به تعبیر این نشریه، به الگوی «پلیس خوب، پلیس بد» شباهت دارد.

این گزارش می‌افزاید پس از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و ازسرگیری حملات نظامی، تفاوت در مواضع ترامپ و مکرون بیش از گذشته آشکار شد. دونالد ترامپ با اتخاذ مواضعی تند، ضمن حمله لفظی به مقام‌های ایرانی، حملات اخیر آمریکا را با تکرار ادعاهای واشنگتن، واکنشی به هدف قرار گرفتن سه کشتی تجاری عنوان کرد.

ترامپ همچنین اعلام کرد توافق آتش‌بس ۶۰ روزه که اواسط ژوئن میان طرفین برقرار شده بود، عملاً پایان یافته است؛ موضعی که ساعاتی بعد با اعلام دور تازه حملات از سوی پنتاگون همراه شد.

در مقابل، امانوئل مکرون با وجود انتقاد از اقدامات ایران و ازسرگیری درگیری‌ها، بر لزوم حفظ مسیر دیپلماسی تاکید کرد و خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد. او همچنین مدعی شد توافق مورد حمایت سازمان ملل همچنان اعتبار دارد و باید از فرصت باقی‌مانده برای رسیدن به راه‌حلی پایدار استفاده کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه در عین حال تاکید کرد هرگونه توافق نهایی باید علاوه بر بازگشایی تنگه هرمز، موضوعات هسته‌ای و برنامه موشکی ایران را نیز در بر بگیرد.

به نوشته «پاری‌ماچ»، آنچه در ظاهر به‌عنوان اختلاف رویکرد میان واشنگتن و پاریس دیده می‌شود، در واقع تقسیم کاری برای حفظ حداکثر فشار بر ایران و وادار کردن تهران به پذیرش مطالبات غرب است.

این نشریه همچنین به نقل از یکی از حاضران در نشست‌های غیرعلنی اجلاس ناتو مدعی شد لحن ترامپ در گفت‌وگوهای پشت درهای بسته، به‌مراتب منعطف‌تر از مواضع تند او در برابر رسانه‌ها بوده است؛ موضوعی که به باور نویسنده، نشان می‌دهد تفاوت مواضع علنی دو رئیس‌جمهور بیش از آنکه نشانه اختلاف باشد، بخشی از یک تاکتیک مشترک برای مدیریت پرونده ایران است.