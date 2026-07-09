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سیل در چین ۳۹ کشته بر جای گذاشت

سیل در چین ۳۹ کشته بر جای گذاشت
کد خبر : 1810748
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سیل در جنوب چین ده‌ها کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سیل در جنوب چین ده‌ها کشته بر جای گذاشت. 

معاون شهردار شهر نانینگ در منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ در جنوب چین، دینگ وی، اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان سیل در این شهر به ۳۹ نفر رسیده است، در حالی که ۹ نفر هنوز مفقود هستند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که سیل ناشی از فروپاشی سد مخزنی لیولان در شهرستان هنگژو منجر به مرگ ۲۶ نفر از کل قربانیان شده است.

سیل در منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ با باران‌های شدید آغاز شد و پس از فروپاشی سد در مخزن لیولان در شهرستان هنگژو، اوضاع بدتر شد.

 

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