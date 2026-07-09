به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ایرلند بدل به اولین کشور در اتحادیه اروپا شد که قانونی را برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس تصویب کرده است.

این لایحه با هدف تضمین پایبندی ایرلند به تعهدات قانونی بین‌المللی خود، مطابق با نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، که توصیه کرده بود اقداماتی برای جلوگیری از روابط تجاری که از وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال اسرائیل حمایت می‌کنند، از جمله ممنوعیت واردات کالا از برخی شهرک‌های اسرائیلی، انجام شود، تصویب شده است.

لازم به ذکر است که اسپانیا در اکتبر ۲۰۲۵ شروع به اعمال محدودیت‌هایی بر واردات از شهرک‌های اسرائیلی کرده بود، اما ایرلند پیش از آن قانونی الزام‌آور تصویب کرده بود.

جلسه رأی‌گیری شاهد بحث در مورد اصلاحاتی بود که با هدف گنجاندن تعریف قانونی واضح از این اصطلاح انجام می‌شد، و برخی از نمایندگان مجلس تعریفی را پیشنهاد کردند که شهرک غیرقانونی را به عنوان هر منطقه مسکونی، پایگاه مرزی یا منطقه اقتصادی که توسط اسرائیل از ژوئن ۱۹۶۷ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله بیت‌شرقی، با نقض قوانین بین‌المللی ایجاد شده است، تعریف می‌کند.

انتهای پیام/