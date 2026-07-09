بلومبرگ: کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تقریبا متوقف شد

به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از داده‌های سامانه‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که هم‌زمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، تردد دریایی در تنگه هرمز امروز با افتی چشمگیر روبه‌رو شده و عملا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

بر اساس این گزارش، بخش عمده رفت‌وآمد کشتی‌ها به یک مسیر دریایی محدود شده که در نزدیکی سواحل شمالی تنگه هرمز و در مسیر مورد تأیید ایران قرار دارد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه، می‌تواند بر بازارهای جهانی نفت و تجارت دریایی تأثیر بگذارد.

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