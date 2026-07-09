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بلومبرگ: کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تقریبا متوقف شد

بلومبرگ: کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تقریبا متوقف شد
کد خبر : 1810689
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هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا، داده‌های رصد تردد کشتی‌ها نشان می‌دهد رفت‌وآمد شناورها در تنگه هرمز به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و عبور و مرور دریایی در این گذرگاه راهبردی تقریبا متوقف شده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از داده‌های سامانه‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که هم‌زمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، تردد دریایی در تنگه هرمز امروز با افتی چشمگیر روبه‌رو شده و عملا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

بر اساس این گزارش، بخش عمده رفت‌وآمد کشتی‌ها به یک مسیر دریایی محدود شده که در نزدیکی سواحل شمالی تنگه هرمز و در مسیر مورد تأیید ایران قرار دارد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه، می‌تواند بر بازارهای جهانی نفت و تجارت دریایی تأثیر بگذارد.

 

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