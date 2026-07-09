به گزارش ایلنا، در پی حملات گسترده آمریکا به اهدافی در ایران، رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش نیروهای خود را افزایش داده و خود را برای سناریوهای احتمالی پس از این حملات آماده می‌کند.

پایگاه خبری «واللا» به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد ارتش این رژیم با احتمال واکنش ایران به حملات اخیر آمریکا، وضعیت آماده‌باش خود را ارتقا داده و تمامی سامانه‌های پدافندی در حالت آمادگی کامل قرار گرفته‌اند.

به گفته این منبع، نگرانی تل‌آویو تنها به ایران محدود نیست و احتمال گشوده شدن جبهه لبنان نیز در محاسبات امنیتی ارتش اسرائیل قرار دارد. با این حال، وی مدعی شد تاکنون نشانه‌ای از آمادگی ویژه ایران برای شلیک موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی مشاهده نشده است.

این مقام امنیتی همچنین اذعان کرد تا زمانی که ابعاد کامل عملیات آمریکا علیه ایران مشخص نشود، ارزیابی دقیقی از نوع و گستره پاسخ احتمالی تهران امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد بخشی از حملات آمریکا، پایگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سکوهای پرتاب پهپاد در منطقه بوشهر را هدف قرار داده است.

این گزارش‌ها هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به وقوع انفجار در چند شهر جنوب و جنوب شرق ایران و اعلام رسمی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) درباره اجرای دور تازه حملات به ایران منتشر شده است.

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