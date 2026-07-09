ادعای ترامپ پس از حملات نظامی به ایران: از تهران با من برای توافق «تماس گرفتند»!
ئیسجمهور آمریکا در حالی که حملات نظامی کشورش علیه ایران را موفقیتآمیز توصیف میکند، مدعی شده تهران پس از این حملات برای توافق با واشنگتن ابراز تمایل کرده است؛ ادعایی که همزمان با تکرار تهدیدهای نظامی و مواضع ضدایرانی کاخ سفید مطرح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، دونالد ترامپ همزمان با ادامه حملات ارتش آمریکا به ایران، مدعی شد تهران پس از عملیات نظامی اخیر واشنگتن، برای ازسرگیری مسیر توافق با آمریکا پیام فرستاده و خواستار دستیابی به یک توافق شده است.
رئیسجمهور آمریکا که پس از پایان نشست سران ناتو در مسیر بازگشت به واشنگتن با خبرنگاران گفتوگو میکرد، بدون ارائه هیچگونه سند یا جزئیاتی، مدعی شد ایران «دقایقی قبل» با آمریکا تماس گرفته و «بهشدت» به دنبال توافق است. با این حال، او بلافاصله نسبت به پایبندی تهران به هرگونه توافق احتمالی ابراز تردید کرد و گفت نمیداند ایران اساسا قابل اعتماد هست یا خیر.
ترامپ در ادامه، حملات اخیر آمریکا به ایران را «قاطع» توصیف کرد و مدعی شد هرگونه اقدام متقابل از سوی ایران، با پاسخی بهمراتب شدیدتر روبهرو خواهد شد. او حتی ادعا کرد واشنگتن در برابر هر حمله ایران، «۲۰ برابر» پاسخ خواهد داد و عملیات انجامشده در روز پنجشنبه تنها بخشی از این پاسخ بوده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین بار دیگر ادعاهای همیشگی واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران را تکرار کرد و گفت هدف آمریکا «جنگ با ایران» نیست، بلکه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است؛ ادعایی که مقامهای ایرانی همواره آن را رد کرده و بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای کشور تأکید کردهاند.
ترامپ پیش از این نیز در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با تکرار ادعاهای آمریکا درباره تحولات تنگه هرمز، ایران را به حملات شدیدتر تهدید کرده و نوشته بود اگر آنچه حمله به کشتیها میخواند تکرار شود، «اوضاع بسیار بدتر خواهد شد».
او همچنین تصاویری از حملات اخیر آمریکا به ایران در حساب کاربری خود منتشر کرد و مدعی شد این تصاویر، خسارتهای واردشده در جریان عملیات ارتش آمریکا را نشان میدهد؛ با این حال، درباره محل دقیق و زمان ثبت این تصاویر توضیحی ارائه نکرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که واشنگتن طی روزهای اخیر حملات خود به خاک ایران را بهطور چشمگیری تشدید کرده و همزمان تلاش دارد با طرح ادعاهایی درباره تمایل تهران به توافق، روایت خود از تحولات اخیر را تقویت کند؛ ادعاهایی که تاکنون با هیچ تأیید رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران همراه نبوده است.