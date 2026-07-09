تهدید تازه ترامپ علیه ایران؛ «اوضاع بسیار بدتر خواهد شد»

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز- پنج‌شنبه- در ادامه تهدیدهای خود علیه ایران، هشدار داد در صورت تکرار آنچه «حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز» خواند، واشنگتن حملات شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.

ترامپ که پس از پایان نشست سران ناتو در ترکیه، در مسیر بازگشت به آمریکا وارد بریتانیا شده بود، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «این، پاسخ به حمله دیروز تهران به کشتی‌ها بود. اگر این اتفاق دوباره تکرار شود، اوضاع بسیار بدتر خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا این اظهارات را ساعاتی پس از اجرای دور تازه حملات ارتش این کشور به اهدافی در ایران مطرح کرد؛ حملاتی که واشنگتن مدعی است در واکنش به تحولات تنگه هرمز انجام شده است.

ترامپ همچنین در حساب کاربری خود چندین تصویر و ویدئو از حملات اخیر آمریکا به مناطق مختلف ایران منتشر کرد؛ تصاویری که آتش‌سوزی‌های گسترده ناشی از بمباران مناطق هدف را به نمایش می‌گذارد.

تهدیدهای تازه رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن طی دو شب گذشته حملات خود به ایران را تشدید کرده و هم‌زمان از آمادگی برای انجام عملیات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داده است.