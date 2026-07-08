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اردوغان مخالفت اسرائیل با فروش اف-۳۵ به ترکیه را بی‌اعتبار خواند

اردوغان مخالفت اسرائیل با فروش اف-۳۵ به ترکیه را بی‌اعتبار خواند
کد خبر : 1810624
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رئیس‌جمهور ترکیه با رد مخالفت رژیم صهیونیستی و یونان با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به آنکارا، تاکید کرد که تصمیمات دفاعی ترکیه به هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، ارتباطی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پایان اجلاس سران ناتو در آنکارا، مخالفت رژیم صهیونیستی و یونان با خرید جنگنده‌های اف-۳۵ توسط کشورش را بی‌اهمیت دانست و گفت اسرائیل هیچ جایگاهی برای اظهارنظر درباره تصمیمات دفاعی ترکیه ندارد.

او با تأکید بر اینکه تامین نیازهای دفاعی، حق حاکمیتی هر کشور است، اعلام کرد مذاکرات آنکارا برای خرید جنگنده‌ها و سایر تجهیزات نظامی همچنان ادامه دارد.

اردوغان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، حفظ اراده سیاسی برای حل بحران‌ها و کاهش تنش‌ها را ضروری دانست و از اعضای ناتو خواست محدودیت‌های باقی‌مانده بر همکاری‌های دفاعی و تجارت محصولات نظامی میان کشورهای عضو را هرچه سریع‌تر لغو کنند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به پیشرفت‌های صنایع دفاعی کشورش گفت آنکارا امروز از معدود اعضای ناتو است که بخش مهمی از نیازهای نظامی خود، از جمله جنگنده، تانک، شناورهای رزمی و سامانه‌های پدافندی را با تکیه بر توان داخلی تولید و توسعه می‌دهد.

وی با اشاره به نقش ترکیه در ناتو، مدعی شد این کشور همواره مسئولیت‌های خود را در چارچوب این ائتلاف به‌طور کامل انجام داده و در مواقع لازم هزینه آن را نیز پرداخته است.

اردوغان اجلاس امسال ناتو را «تاریخی» توصیف کرد و گفت این نشست در شرایطی برگزار شد که امنیت اروپا و منطقه آتلانتیک با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به گفته او، نتایج این اجلاس می‌تواند زمینه‌ساز ناتویی باشد که در آن کشورهای اروپایی سهم بیشتری از مسئولیت‌های دفاعی را بر عهده بگیرند و توان نظامی ائتلاف نیز با تقسیم عادلانه‌تر بار امنیتی تقویت شود.

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