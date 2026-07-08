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رسانه عبری: آمریکا هواپیماهای سوخت‌رسان را دوباره به خاورمیانه اعزام کرد

رسانه عبری: آمریکا هواپیماهای سوخت‌رسان را دوباره به خاورمیانه اعزام کرد
کد خبر : 1810615
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هم‌زمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، رسانه رسمی رژیم صهیونیستی مدعی شد واشنگتن طی ساعات گذشته روند بازگشت هواپیماهای سوخت‌رسان به سرزمین‌های اشغالی و منطقه خاورمیانه را آغاز کرده و تل‌آویو نیز در بالاترین سطح آماده‌باش قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد آمریکا طی ساعات گذشته روند اعزام دوباره هواپیماهای سوخت‌رسان به سرزمین‌های اشغالی و منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود.

این منبع همچنین گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس مستقیم درباره آخرین تحولات و تنش‌های مربوط به ایران گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در بالاترین سطح آماده‌باش قرار دارد و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، نیز با حضور فرماندهان ارشد نظامی، نشست‌های امنیتی ویژه‌ای برای بررسی آخرین تحولات برگزار کرده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی ساعات اخیر مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی از افزایش هماهنگی‌های نظامی و امنیتی در پی تشدید تنش‌ها با ایران خبر داده‌اند و دونالد ترامپ نیز بار دیگر از احتمال انجام حملات جدید علیه ایران سخن گفته است.

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