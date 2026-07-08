آمریکا در آستانه تصمیمی جدی علیه ایران؛ «آبراهام لینکلن» وارد آمادهباش شد
همزمان با تشدید تنشها در تنگه هرمز و تهدیدهای تازه دونالد ترامپ، یک مقام آمریکایی از بررسی گزینههای جدید واشنگتن علیه ایران خبر داد و مدعی شد درگیریهای اخیر، تفاهم موقت میان دو کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. به گفته وی، ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» نیز زودتر از موعد وارد منطقه عملیاتی شده است.
به گزارش ایلنا، همزمان با افزایش تنشها میان ایران و آمریکا، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه «سیانان» مدعی شد واشنگتن در حال بررسی گزینههای بعدی برای مقابله با ایران است. به گفته این مقام، تحولات اخیر در تنگه هرمز، تفاهم موقت میان تهران و واشنگتن را تا مرز فروپاشی پیش برده و شرایط منطقه را وارد مرحلهای جدید کرده است.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از پایان تفاهم میان ایران و آمریکا سخن گفت و مدعی شد احتمال انجام حملات جدید علیه ایران طی ساعات آینده وجود دارد.
ترامپ که در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا سخن میگفت، همچنین ادعا کرد دولت آمریکا چند سناریوی نظامی را روی میز دارد؛ از حمله به برخی زیرساختهای ایران، از جمله تاسیسات برق و آب، گرفته تا احتمال اقدام علیه جزیره خارک.
در همین حال، مقام آمریکایی مدعی شد نیروهای این کشور بامداد چهارشنبه در عملیاتی دریایی و زمینی، اهدافی را در اطراف تنگه هرمز هدف قرار دادهاند؛ حملاتی که به گفته او با هدف کاهش توان ایران برای تهدید کشتیهای عبوری از این آبراه انجام شده است.
وی همچنین مدعی شد ایران همچنان از طریق پیامهای رادیویی برای کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ایجاد مزاحمت میکند، اما طی امروز حمله جدیدی علیه شناورها انجام نداده است.
این مقام آمریکایی در ادامه از تغییر برنامه عملیاتی ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» خبر داد و گفت این ناو یک روز زودتر از زمان تعیینشده بندر را ترک کرده تا در موقعیت عملیاتی مستقر شود. به گفته وی، این ناو در صورت نیاز ماموریتهای دفاعی و تهاجمی را بر عهده خواهد گرفت و جنگندههای مستقر بر روی آن نیز از ساعات آینده آماده اجرای عملیات خواهند بود.
همزمان، یک مقام دیگر آمریکایی نیز در گفتوگو با سیانان مدعی شد حملات اخیر آمریکا پاسخی مستقیم به حملات منتسب به ایران علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بوده است. او با تکرار ادعاهای واشنگتن، این حملات را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد و مدعی شد تهران با وجود آگاهی از پیامدهای اقداماتش، مسیر تشدید تنش را در پیش گرفته است.