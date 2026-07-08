گزارش الجزیره از تنگه هرمز؛ کشتیها ناپدید میشوند و نفتکشها عقبنشینی میکنند
شبکه الجزیره با استناد به دادههای ردیابی دریایی و هوایی گزارش داد همزمان با تشدید تنشها در خلیج فارس، تردد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شده است؛ بهطوری که برخی نفتکشها از عبور از این آبراه راهبردی منصرف شدهاند، شماری از شناورها سامانههای ردیابی خود را خاموش کردهاند و در مقابل، فعالیت نظامی آمریکا در منطقه نیز افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در گزارشی با استناد به دادههای ناوبری دریایی و اطلاعات رصد پروازها نوشت تحولات اخیر در خلیج فارس، بهویژه پس از حملات انجامشده در نزدیکی تنگه هرمز، موجب اختلال در تردد کشتیهای تجاری و نفتکشها شده و سطح هشدارهای امنیتی در این آبراه راهبردی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، بررسی دادههای دریایی نشان میدهد تعدادی از کشتیها هنگام عبور از مسیر دریایی عمان، سامانه شناسایی خودکار (AIS) را خاموش کردهاند؛ اقدامی که معمولا در شرایط امنیتی خاص یا برای کاهش احتمال ردیابی انجام میشود. همزمان برخی نفتکشها و کشتیهای حامل گاز طبیعی نیز از ادامه مسیر به سمت تنگه هرمز منصرف شده و مسیر خود را تغییر دادهاند.
الجزیره گزارش داد این تحولات پس از حمله به چند شناور تجاری در نزدیکی تنگه هرمز رخ داده است؛ رخدادی که به افزایش سطح هشدارهای دریایی و نگرانی شرکتهای کشتیرانی درباره امنیت عبور از این مسیر منجر شده است.
این رسانه همچنین به نقل از دادههای ردیابی کشتیها مدعی شد چندین نفتکش، کشتی باری و شناور حامل گاز طبیعی با خاموش کردن سامانههای ردیابی از مسیر دریایی عمان عبور کردهاند؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان، میتواند نشانهای از افزایش نگرانیها نسبت به امنیت تردد در منطقه باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که همزمان با این تحولات، برخی نفتکشها و شناورهای حامل گاز که در حال حرکت به سمت خلیج فارس بودند، پیش از رسیدن به تنگه هرمز تغییر مسیر داده و از ادامه حرکت منصرف شدهاند.
الجزیره همچنین از افزایش اختلال در سامانههای ناوبری و تشدید پارازیت بر روی سیگنالهای موقعیتیاب در محدوده تنگه هرمز و سواحل جنوبی خلیج فارس خبر داد و نوشت این موضوع بر پیچیدگی شرایط ناوبری افزوده است.
در همین حال، دادههای پروازی نشان میدهد همزمان با تشدید تنشها، فعالیت هوایی ارتش آمریکا در منطقه نیز افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، شمار قابلتوجهی از هواپیماهای سوخترسان و شناسایی آمریکا طی ساعات گذشته بر فراز خلیج فارس و دریای عمان پرواز کرده و در نزدیکی مسیرهای منتهی به تنگه هرمز به گشتزنی پرداختهاند.
این تحرکات پس از آن صورت گرفت که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد بیش از ۸۰ هدف را در ایران مورد حمله قرار داده است. واشنگتن مدعی است این حملات در پاسخ به حملات منتسب به ایران علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در آسمان استان بوشهر خبر داد و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت یا امنیت تنگه هرمز مداخله کند.
همزمان، آمریکا معافیتهای مربوط به فروش نفت ایران را لغو کرد؛ اقدامی که تهران آن را نقض تفاهمات اخیر میان دو کشور دانسته و مسئولیت تبعات آن را متوجه واشنگتن اعلام کرده است.
گزارش الجزیره نشان میدهد مجموعه این تحولات، از افزایش ریسک تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان حکایت دارد؛ مسیری که بخش قابلتوجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکند و هرگونه ناامنی در آن میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس بر بازارهای جهانی انرژی بر جای بگذارد.