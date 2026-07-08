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ادعای ترامپ: شاید فرماندهان رده سوم ایران را هم هدف قرار دهیم

ادعای ترامپ: شاید فرماندهان رده سوم ایران را هم هدف قرار دهیم
کد خبر : 1810596
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رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاها و تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد آمریکا فرماندهان رده اول و دوم ایران را از میان برداشته و احتمال دارد فرماندهان رده سوم نیز هدف حملات قرار گیرند.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- در جمع خبرنگاران ادعا کرد: «غبار هسته‌ای در ایران دفن شده و هیچ‌کس جز ما قادر به خارج کردن آن نیست.»

وی همچنین با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران، مدعی شد توان نظامی جمهوری اسلامی به‌شدت تضعیف شده و نیروهای ایرانی بخش قابل‌توجهی از توان رزمی خود را از دست داده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران را «موفق» توصیف کرد و مدعی شد این حملات موجب کاهش قیمت نفت نیز شده است.

ترامپ در ادامه با تکرار ادعاهای خود درباره روند مذاکرات، گفت مقام‌های ایرانی خواهان دستیابی به توافق هستند، اما «نمی‌دانند چگونه باید این کار را انجام دهند» و در اظهاراتی توهین‌آمیز، آنان را «تا حدی دیوانه» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان بار دیگر تهدید کرد: «فرماندهان رده اول و دوم ایران را از بین برده‌ایم و شاید نوبت فرماندهان رده سوم نیز برسد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده‌اند هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه ایران با پاسخی قاطع و متناسب روبه‌رو خواهد شد.

 

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