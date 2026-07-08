به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد هم‌زمان با تشدید تنش میان ایران و آمریکا، مقامات اسرائیل در حال بررسی آخرین تحولات امنیتی هستند و خود را برای احتمال ازسرگیری سریع درگیری‌ها آماده می‌کنند؛ هرچند برآورد آنها این است که این تنش‌ها دست‌کم در مقطع کنونی به جنگی فراگیر میان تهران و واشنگتن منجر نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در نشست‌های امنیتی درباره تحولات اخیر و پرونده ایران شرکت کنند.

در مقابل، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، طبق برنامه در مراسم دانش‌آموختگی دانشکده امنیت ملی حضور یافتند؛ موضوعی که از نگاه این روزنامه نشان می‌دهد تل‌آویو ضمن حفظ آماده‌باش، هنوز تغییری اساسی در محاسبات راهبردی خود ایجاد نکرده است.

یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت ارزیابی غالب در محافل امنیتی اسرائیل از ابتدا این بوده که مذاکرات ایران و آمریکا به توافقی نهایی منتهی نخواهد شد و دولت دونالد ترامپ بیش از هر چیز در پی خرید زمان تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، کنترل قیمت نفت و جلوگیری از پیامدهای اقتصادی و سیاسی تنش‌هاست.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست مدعی شد کسانی که تصور می‌کردند ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته، در ارزیابی خود اشتباه کرده‌اند. به گفته این مقام، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان بر خواسته‌های خود درباره ایران پافشاری می‌کند و در شرایط فعلی، ادامه فشار بر تهران را به هرگونه توافقی که از نگاه تل‌آویو امتیازدهی به ایران تلقی شود، ترجیح می‌دهد.

این مقام همچنین مدعی شد راهبرد کنونی واشنگتن بر تشدید فشار اقتصادی علیه ایران استوار است. به گفته او، هرچند برخی معافیت‌های نفتی در مقطعی برای ایران در نظر گرفته شده بود، اما لغو آنها نشان داد کاخ سفید همچنان به دنبال حفظ اهرم فشار اقتصادی علیه تهران است.

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات تل‌آویو همچنان بر این باورند که فشارهای اقتصادی، در کنار سایر اقدامات مورد نظر تل‌آویو، می‌تواند زمینه تضعیف و حتی تغییر نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند. این مقام صهیونیست ادعا کرد مهم‌ترین هدف اسرائیل، افزایش مستمر فشار بر ایران است و از نگاه تل‌آویو، توافقی که به کاهش این فشارها منجر شود، بدترین سناریوی ممکن خواهد بود.

یدیعوت آحارونوت در پایان نوشت راهبرد فعلی اسرائیل بر یک معادله دوگانه استوار است؛ از یک سو برای احتمال ازسرگیری سریع درگیری‌ها آماده می‌شود و از سوی دیگر امیدوار است فشارهای اقتصادی، بدون نیاز به ورود به یک جنگ گسترده، اهداف مورد نظر تل‌آویو را محقق کند.

این گزارش در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ طی ساعات گذشته بار دیگر لحن تهدیدآمیزی علیه ایران اتخاذ کرده و از احتمال انجام حملات جدید آمریکا سخن گفته است. با این حال، ارزیابی محافل امنیتی رژیم صهیونیستی این است که با وجود افزایش تنش‌ها، شرایط هنوز به سمت یک جنگ تمام‌عیار میان ایران و آمریکا پیش نرفته است.

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