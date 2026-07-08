هگست: نیروهای ما برای حملات دوباره به ایران آمادهاند
وزیر جنگ آمریکا با اعلام آمادگی کامل نیروهای این کشور برای حمله مجدد به ایران، تأکید کرد که ارتش آمریکا به محض صدور دستور از سوی دونالد ترامپ وارد عمل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد نیروهای این کشور برای اجرای حملات جدید علیه ایران در آمادگی کامل قرار دارند و به محض صدور دستور از سوی دونالد ترامپ، عملیات نظامی را آغاز خواهند کرد. به گفته او، یکی از گزینههای روی میز، بازگرداندن محاصره دریایی کامل علیه ایران است.
همزمان، رسانههای عبری گزارش دادند هگست سفر از پیش برنامهریزیشده خود به سرزمینهای اشغالی را که قرار بود امروز (چهارشنبه) انجام شود، لغو کرده و اکنون در آنکارا، محل برگزاری نشست سران ناتو، حضور دارد.
بر اساس این گزارشها، وزیر جنگ آمریکا همچنین دیدارهای برنامهریزیشده خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، را لغو کرده تا روند تحولات میدانی را از نزدیک دنبال کرده و برای بررسی گزینههای نظامی احتمالی علیه ایران در دسترس باشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دونالد ترامپ نیز در حاشیه نشست ناتو، بار دیگر لحن تهدیدآمیزی علیه ایران اتخاذ کرد. وی مدعی شد احتمال انجام «حملات بسیار شدید» علیه ایران در ساعات آینده وجود دارد و این حملات ممکن است تصرف جزیره راهبردی خارک و انهدام شناورهای بیشتری از نیروی دریایی ایران را در بر بگیرد. ترامپ همچنین ادعا کرد که در حملات شب گذشته، ۲۸ فروند شناور ایرانی منهدم شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی نیز با تکرار مواضع تهدیدآمیز خود، مدعی شد در صورت لزوم، زیرساختهای حیاتی ایران از جمله تأسیسات برق و آب هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. او همچنین با تکرار ادعاهای پیشین خود درباره برنامه هستهای ایران، گفت اگر تهران به تعهدات مورد ادعای واشنگتن پایبند نباشد، آمریکا «خود» برنامه هستهای ایران را متوقف خواهد کرد.