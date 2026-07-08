ادعای ترامپ: ممکن است امشب دوباره به ایران حمله کنیم
رئیسجمهور آمریکا در ادعایی بیاساس بار دیگر ایران را تهدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا در ادعایی بیاساس بار دیگر ایران را تهدید کرد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در ادعایی بیاساس گفت: « ایرانیها خیلی بد رفتار میکنند، درست مثل ۴۷ سال گذشته.»
ترامپ همچنین مدعی شد: «ایرانیها خیلی بد رفتار میکنند و ما بعد از اینکه کشتیها را در تنگه هرمز هدف قرار دادند، آنها را بمباران کردیم.»
وی مدعی شد: «من از کاری که ایرانیها انجام میدهند راضی نیستم. ما نمیخواهیم آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
ترامپ همچنین مدعی شد: «ممکن است امشب دوباره به ایران حمله کنیم.»