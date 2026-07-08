به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ائتلاف ناتو در بیانیه پایانی اجلاس خود در آنکارا اعلام کرد که قابلیت‌های نظامی خود را افزایش خواهند داد.

در بیانیه پایانی اجلاس ناتو در ‌آنکارا همچنین آمده است که رهبران این ائتلاف بر لزوم جلوگیری از دستیابی ‌ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند.

سران ناتو در این بیانیه طی ادعایی از ایران خواستند که به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد.

در این بیانیه همچنین آمده است: «رهبران ناتو از افزایش هزینه‌های دفاعی خبر دادند و متعهد به گسترش قابلیت‌های صنعتی‌نظامی شدند. این رهبران حمایت خود را از اوکراین تجدید کردند و تا سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی ارائه دادند.»

این بیانیه افزود که رهبران ناتو بر توسعه قابلیت‌های نظامی این ائتلاف، از جمله دفاع هوایی و موشکی، تأکید کردند.

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