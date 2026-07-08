به گزا‌رش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه آلمان نسبت به تحولات اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: «ما نگران اتفاقات تنگه هرمز هستیم.»

وزیر امور خارجه آلمان به الجزیره گفت: «معتقدیم زمان مذاکرات واقعی بین تهران و واشنگتن فرا رسیده است.»

وی افزود: «ما از ایالات متحده و ایران می‌خواهیم که تنش‌زدایی کنند.»

وی در ادامه عنوان کرد که آلمان و سایر کشورها، به رهبری فرانسه و بریتانیا، آماده‌اند تا مین‌ها را از تنگه هرمز جمع‌آوری کنند.

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