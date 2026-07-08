آلمان:
زمان مذاکرات واقعی بین تهران و واشنگتن فرا رسیده است
وزیر امور خارجه آلمان نسبت به تحولات اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه آلمان نسبت به تحولات اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: «ما نگران اتفاقات تنگه هرمز هستیم.»
وزیر امور خارجه آلمان به الجزیره گفت: «معتقدیم زمان مذاکرات واقعی بین تهران و واشنگتن فرا رسیده است.»
وی افزود: «ما از ایالات متحده و ایران میخواهیم که تنشزدایی کنند.»
وی در ادامه عنوان کرد که آلمان و سایر کشورها، به رهبری فرانسه و بریتانیا، آمادهاند تا مینها را از تنگه هرمز جمعآوری کنند.