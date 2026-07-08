حدود ۶ هزار دریانورد در خلیج فارس سرگردان هستند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی ضمن درخواست از همه طرف‌ها برای خویشتن‌داری و کاهش تنش، گفت که حدود ۶ هزار دریانورد همچنان در صدها کشتی در خلیج فارس سرگردان هستند.

«آرسنیو دومینگز»، رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت: «هیچ دریانوردی نباید صرفا به خاطر انجام وظیفه جان خود را به خطر بیندازد».

وی از کشورهای صاحب پرچم، مالکان کشتی و اپراتورها خواست تا مادامی که ایمنی خدمه تضمین نشده است، از عبور از این آبراه خودداری کنند.

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