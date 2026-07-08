خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حدود ۶ هزار دریانورد در خلیج فارس سرگردان هستند

حدود ۶ هزار دریانورد در خلیج فارس سرگردان هستند
کد خبر : 1810535
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت که حدود ۶ هزار دریانورد همچنان در خلیج فارس سرگردان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی ضمن درخواست از همه طرف‌ها برای خویشتن‌داری و کاهش تنش، گفت که حدود ۶ هزار دریانورد همچنان در صدها کشتی در خلیج فارس سرگردان هستند.

«آرسنیو دومینگز»،  رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت: «هیچ دریانوردی نباید صرفا به خاطر انجام وظیفه جان خود را به خطر بیندازد».

وی از کشورهای صاحب پرچم، مالکان کشتی و اپراتورها خواست تا مادامی که ایمنی خدمه تضمین نشده است، از عبور از این آبراه خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی