۳۰ کشته در درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با شبهنظامیان
منابع امنیتی اعلام کردند که درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و شبیهنظامیان ۱۱ نیروی امنیتی و ۱۹ شبه نظامی کشته شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع امنیتی امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که در درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و شبهنظامیان در جنوب غربی این کشور، دستکم ۱۱ نیروی امنیتی و ۱۹ تروریست کشته شدند.
این حادثه زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی به مسدود شدن یک بزرگراه اصلی توسط شبهنظامیان در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان واکنش نشان دادند.
منابع همچنین از زخمی شدن چندین تروریست در جریان این عملیات خبر دادند.