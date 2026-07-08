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حمله پهپادی به نفتکش آمریکایی در دریای سیاه

حمله پهپادی به نفتکش آمریکایی در دریای سیاه
کد خبر : 1810516
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رسانه‌ها از حمله پهپادی به نفتکش آمریکایی در دریای سیاه خبر دادند.

‌به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رسانه‌ها از حمله پهپادی به نفتکش آمریکایی در دریای سیاه خبر دادند. 

دو منبع فعال در بخش نفت اعلام کردند نفتکش «یاسا پولاریس» که شرکت آمریکایی شورون برای انتقال نفت از آن استفاده می‌کند، امروز -چهارشنبه- نزدیک سواحل روسیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. 

‌شرکت شورون با تایید این حمله افزود که خدمه این کشتی آسیب ندیده‌اند و صادرات نفت از قزاقستان به سواحل دریای سیاه نیز تحت تاثیر این حمله قرار نگرفته است. 

بنا به این بیانیه، این کشتی به سوی یک بندر امن در حال حرکت است

 

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