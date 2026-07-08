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وزیر خارجه بلژیک:

زمان گفت‌وگو با روسیه فرا رسیده است

زمان گفت‌وگو با روسیه فرا رسیده است
کد خبر : 1810508
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وزیر خارجه بلژیک گفت که زمان آغاز گفت‌وگو با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین فرا رسیده است.

بخ گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی،‌ «ماکسیم پروو»، وزیر خارجه بلژیک، گفت که زمان آغاز گفت‌وگو با روسیه و دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای درگیری در اوکراین فرا رسیده است.

او در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «زنگ خطری که با آن مواجه هستیم، لحظه مناسبی را برای شروع گفتگو با روسیه و دستیابی به صلح نشان می‌دهد».

وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر بحث‌هایی در اتحادیه اروپا در جریان است تا مشخص شود چه کسی نماینده این اتحادیه در گفت‌وگو با روسیه خواهد بود.

وزیر خارجه بلژیک افزود: «دیپلماسی باید با تقویت قابلیت‌های دفاعی همراه باشد و افزایش هزینه‌های بخش دفاعی حیاتی است زیرا بدون امنیت هیچ پایه و اساسی برای آزادی، رفاه یا حمایت اجتماعی وجود ندارد».

 

 

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