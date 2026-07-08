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کویت: برخی خطوط برق بر اثر اصابت ترکش از مدار خارج شده‌اند

کویت: برخی خطوط برق بر اثر اصابت ترکش از مدار خارج شده‌اند
کد خبر : 1810501
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وزارت برق کویت از آسیب دیدن و از کار افتادن برخی از خطوط انتقال برق این کشور به دلیل اصابت ترکش به آنها خبر داد.

وزارت برق کویت از آسیب دیدن و از کار افتادن برخی از خطوط انتقال برق این کشور به دلیل اصابت ترکش به آن‌ها خبر داد.

وزارت برق کویت امروز -چهارشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از خطوط انتقال برق این کشور در نتیجه اصابت ترکش‌های سامانه پدافندی این کشور در ساعات گذشته، از مدار خارج شده‌اند.

این وزرتخانه در ادامه گفت که این حادثه تاثیری بر خدمات رسانی در این زمینه نداشته و خدمات این وزارتخانه ادامه دارد.

همچنین وزارت برق کویت گزارش داد، تیم‌های اضطراری با هماهنگی نهادهای امنیتی در حال ارزیابی میزان خسارات وارده و انجام تعمیرات لازم هستند.

 

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