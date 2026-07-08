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سیاسی



سیاست خارجی ۱۷ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳:۰۸

کویت: برخی خطوط برق بر اثر اصابت ترکش از مدار خارج شده‌اند

وزارت برق کویت از آسیب دیدن و از کار افتادن برخی از خطوط انتقال برق این کشور به دلیل اصابت ترکش به آنها خبر داد.