قراردادهایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار در حاشیه اجلاس ناتو به امضا رسید
روزنامه ترکیهای از امضای قراردادهایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس،روزنامه ترکیه گزارش داد که در چارچوب یک نشست صنایع دفاعی در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، قراردادهایی به ارزش حداقل ۵۰ میلیارد دلار منعقد شده است.
بر اساس این گزارش، این قراردادها شامل خرید سیستمهای دفاع هوایی و پهپادها و همچنین اجرای پروژههای مشترک تسلیحات و تجهیزات نظامی است.
«مارک روته»، دبیرکل ناتو، در حاشیه این اجلاس گفت که ۲۰ کشور عضو این اتحاد به یک ابتکار پهپادی میپیوندند و ۴۰ میلیارد دلار در تولید پهپادها و سیستمهای ضد پهپاد طی پنج سال آینده سرمایهگذاری خواهند کرد.
وی افزود که کشورهای عضو ناتو در اجلاس آنکارا قراردادهای دفاعی به ارزش دهها میلیارد دلار امضا خواهند کرد.