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اسلوونی:

تنش‌های اخیر در تنگه هرمز ‌نگران‌کننده است

تنش‌های اخیر در تنگه هرمز ‌نگران‌کننده است
کد خبر : 1810473
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وزیر امور خارجه اسلوونی گفت که بستن تنگه هرمز منجر به فروپاشی اوضاع می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه اسلوونی گفت که بستن تنگه هرمز منجر به فروپاشی اوضاع می‌شود. 

وی گفت: «ما خواستار کاهش تنش و احترام به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز هستیم.»

وی افزود: «بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد و منجر به فروپاشی وضعیت ژئوپلیتیکی می‌شود.»

وزیر خارجه اسلوونی افزود: «ما آماده‌ایم تا برای مین‌زدایی و پاکسازی خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش کنیم.»

وی افزود: «تنش‌های اخیر در تنگه هرمز ‌نگران‌کننده است و توافقات حاصل شده را نقض می‌کند.»

 

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