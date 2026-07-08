به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه اسلوونی گفت که بستن تنگه هرمز منجر به فروپاشی اوضاع می‌شود.

وی گفت: «ما خواستار کاهش تنش و احترام به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز هستیم.»

وی افزود: «بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد و منجر به فروپاشی وضعیت ژئوپلیتیکی می‌شود.»

وزیر خارجه اسلوونی افزود: «ما آماده‌ایم تا برای مین‌زدایی و پاکسازی خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش کنیم.»

وی افزود: «تنش‌های اخیر در تنگه هرمز ‌نگران‌کننده است و توافقات حاصل شده را نقض می‌کند.»

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