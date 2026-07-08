چهار نفتکش از تلاش برای عبور از تنگه هرمز منصرف شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، داده‌های ردیابی کشتی نشان داد که دست‌کم چهار نفتکش از تلاش برای عبور از تنگه هرمز، پس از افزایش نگرانی‌های امنیتی، منصرف شدند.

داده‌های شرکت تحلیلی کپلر و گروه بورس لندن نشان داد که نفتکش‌های ال‌ان‌جی الغریه، دحیل و الرویس همگی به آرامی به سمت تنگه هرمز حرکت می‌کردند و سپس در اواخر سه‌شنبه مسیر خود را تغییر داده و دور شدند.

در همین حال، داده‌های گروه بورس لندن و کپلر نشان داد که یک نفتکش با پرچم هند که حامل دو میلیون بشکه نفت خام کویت بود و اواخر هفته گذشته بارگیری شده بود، روز چهارشنبه از سمت عمانی تنگه هرمز بازگشت.

این نفتکش‌ها پس از آنکه یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطری و یک نفتکش نفت خام با پرچم عربستان سعودی روزگذشته -سه‌شنبه- در نزدیکی تنگه هرمز آسیب دیدند، مسیر خود را تغییر دادند.

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