گرینلند فروشی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «مته فردریکسن»، نخست وزیر دانمارک، ‌با تأکید مجدد بر موضع کشورش مبنی بر رد هرگونه تلاش آمریکا برای تصاحب گرینلند، اظهار داشت که ‌این جزیره فروشی نیست و دانمارک از آن دفاع خواهد کرد.‌

فردریکسن در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت: «موضع ما روشن است: گرینلند، البته، فروشی نیست.» و ابراز امیدواری کرد که همه، از جمله متحدان پادشاهی، به حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارند.

وی گفت: «ما آماده‌ایم از هر وجب از خاک ناتو، از جمله خاک ملی خودمان، دفاع کنیم.» این اشاره‌ای آشکار به تعهد دانمارک به حاکمیت خود بر این جزیره استراتژیک بود.

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