خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست وزیر دانمارک:

گرینلند فروشی نیست

گرینلند فروشی نیست
کد خبر : 1810450
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر دانمارک، ‌با تأکید مجدد بر موضع کشورش مبنی بر رد هرگونه تلاش آمریکا برای تصاحب گرینلند، اظهار داشت که ‌این جزیره فروشی نیست و دانمارک از آن دفاع خواهد کرد.‌

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «مته فردریکسن»، نخست وزیر دانمارک، ‌با تأکید مجدد بر موضع کشورش مبنی بر رد هرگونه تلاش آمریکا برای تصاحب گرینلند، اظهار داشت که ‌این جزیره فروشی نیست و دانمارک از آن دفاع خواهد کرد.‌

فردریکسن در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت: «موضع ما روشن است: گرینلند، البته، فروشی نیست.» و ابراز امیدواری کرد که همه، از جمله متحدان پادشاهی، به حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارند.

وی گفت: «ما آماده‌ایم از هر وجب از خاک ناتو، از جمله خاک ملی خودمان، دفاع کنیم.» این اشاره‌ای آشکار به تعهد دانمارک به حاکمیت خود بر این جزیره استراتژیک بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی