اردوغان:
برای عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز آمادهایم
رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که کشورش آماده مشارکت در عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، در نشست ناتو در آنکارا گفت که محدودیتهای صنایع دفاعی در میان متحدان ناتو باید برداشته شود.
اردوغان اظهار داشت: «متحدان اروپایی باید بدون آسیب رساندن به وحدت این اتحاد، مسئولیت بیشتری برای دفاع از ناتو بر عهده بگیرند. اعضای اروپایی ناتو نباید متحدان غیر اتحادیه اروپا را از برنامههای دفاعی مستثنی کنند».
رئیسجمهور ترکیه در رابطه با درگیری روسیه و اوکراین گفت: «اوکراین نیازهای فوری دارد و ما از درخواستهای آن حمایت میکنیم. ما خواستار باز شدن کانالهای ارتباطی با روسیه برای برقراری صلح هستیم».
وی افزود: «موضع قاطع ترامپ در مورد تلاشها برای دستیابی به توافق با ایران قابل تحسین است. ما برای عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز آمادهایم».