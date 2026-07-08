واکنش اسپانیا به اظهارات ترامپ
کد خبر : 1810420
دفتر نخست وزیر اسپانیا به اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیر اسپانیا در واکنش به دستور ناگهانی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر توقف تمام مبادلات تجاری با اسپانیا، اعلام کرد که مادرید با این تهدیدات مانند رویه معمول برخورد میکند.
دفتر نخست وزیری اسپانیا در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «کشور ما از روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار خوبی با ایالات متحده برخوردار است و قصد ما تغییر این وضعیت نیست».