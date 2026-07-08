افزایش قیمت نفت به دنبال تشدید تنشها در منطقه
تشدید نگرانیها درباره مختل شدن تردد محمولههای نفت در خاورمیانه پس از تنشها بین آمریکا و ایران، موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت در روزهای اخیر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تشدید تنش اخیر بین آمریکا و ایران، قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش داد.
حملات هوایی آمریکا به اهدافی در ایران و از سرگیری تحریمهای این کشور علیه فروش نفت تهران موجب نگرانی در بازارهای جهانی نفت شد و قیمت آن را افزایش داد.
با انتشار اخبار درگیری بین آمریکا و ایران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت که روز گذشته -سهشنبه- نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کرده بود، در معاملات امروز به ۷۶ دلار و ۶۳ سنت رسید.
قیمت نفت خام غرب تگزاس آمریکا نیز بیش از ۲ درصد افزایش یافت و هر بشکه از آن به ۷۳ دلار نزدیک شد.