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افزایش ‌قیمت نفت به دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه

افزایش ‌قیمت نفت به دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه
کد خبر : 1810399
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تشدید نگرانی‌ها درباره مختل شدن تردد محموله‌های نفت در خاورمیانه پس از تنش‌ها بین آمریکا و ایران، موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت در روزهای اخیر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تشدید تنش اخیر بین آمریکا و ایران‌، قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش داد.

‌حملات هوایی آمریکا به اهدافی در ایران و از سرگیری تحریم‌های این کشور علیه فروش نفت تهران موجب نگرانی در بازارهای جهانی نفت شد و قیمت آن را افزایش داد.

با انتشار اخبار درگیری بین آمریکا و ایران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت که روز گذشته -‌سه‌شنبه- نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کرده بود، در معاملات امروز ‌به ۷۶ دلار و ۶۳ سنت رسید.

قیمت نفت خام غرب تگزاس آمریکا نیز بیش از ۲ درصد افزایش یافت و هر بشکه از آن به ۷۳ دلار نزدیک شد.

 

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