اذعان روته به مشارکت اروپا در تجاوز علیه ایران
دبیرکل ناتو اعتراف کرد که تعدادی از کشورهای اروپایی در جریان تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشارکت داشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو گفت که ۵ هزار هواپیما از اروپا برای حمایت از ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ علیه ایران به پرواز درآمدند.
دبیرکل ناتو اذعان داشت: «شماری از فرودگاههای اروپا برای کمک به ایالات متحده در اجرای عملیات خشم حماسی [تجاوز علیه ایران] تعطیل شدند».
وی همچنین افزود که اروپا به سکوی اصلی اعزام نیروهای آمریکا و پشتیبانی در جریان تجاوز علیه ایران تبدیل شد.
روته در اظهارات گزافه گفت که ما خواستار تضعیف برنامه هستهای ایران هستیم و افزود که این موضوع برای اروپا و رژیم صهیونیستی مهم است.