اذعان روته به مشارکت اروپا در تجاوز علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو گفت که ۵ هزار هواپیما از اروپا برای حمایت از ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ علیه ایران به پرواز درآمدند.

دبیرکل ناتو اذعان داشت: «شماری از فرودگاه‌های اروپا برای کمک به ایالات متحده در اجرای عملیات خشم حماسی [تجاوز علیه ایران]‌ تعطیل شدند».

وی همچنین افزود که اروپا به سکوی اصلی اعزام نیروهای آمریکا و پشتیبانی در جریان تجاوز علیه ایران تبدیل شد.

روته در اظهارات گزافه گفت که ما خواستار تضعیف برنامه هسته‌ای ایران هستیم و افزود که این موضوع برای اروپا و رژیم صهیونیستی مهم است.

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