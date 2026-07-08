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اذعان روته به مشارکت اروپا در تجاوز علیه ایران

اذعان روته به مشارکت اروپا در تجاوز علیه ایران
کد خبر : 1810390
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دبیرکل ناتو اعتراف کرد که تعدادی از کشورهای اروپایی در جریان تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشارکت داشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو گفت که ۵ هزار هواپیما از اروپا برای حمایت از ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ علیه ایران به پرواز درآمدند.

دبیرکل ناتو اذعان داشت: «شماری از فرودگاه‌های اروپا برای کمک به ایالات متحده در اجرای عملیات خشم حماسی [تجاوز علیه ایران]‌ تعطیل شدند».

وی همچنین افزود که اروپا به سکوی اصلی اعزام نیروهای آمریکا و پشتیبانی در جریان تجاوز علیه ایران تبدیل شد.

روته در اظهارات گزافه گفت که ما خواستار تضعیف برنامه هسته‌ای ایران هستیم و افزود که این موضوع برای اروپا و رژیم صهیونیستی مهم است.

 

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