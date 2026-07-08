به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به گزافه‌گویی علیه ایران پرداخت.

وی طی ادعاهایی بی‌اساس گفت: «ما اجازه نخواهیم داد ‌ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.‌»

ترامپ افزود: «ما زمان زیادی را با ‌ایران تلف کرده‌ایم و باید کار خود را انجام دهیم.»

ترامپ گفت: «من معتقدم که تفاهم‌نامه با ایران به اتمام رسیده است. ‌نمی‌خواهم با ‌ایران تعامل کنم. ‌تا جایی که به من مربوط می‌شود، این [ماجرا] تمام شده است.»

وی افزود: «تصمیم گیری درباره ادامه مذاکرات با ایران برعهده مذاکره کنندگان آمریکایی ویتکاف و کوشنر است.»

ترامپ گفت: «اسپانیا یک هدف از دست رفته و شریک بدی در ناتو است. من روابط تجاری خود را با آنها قطع خواهم کرد و به دیدار آنها نخواهم رفت.»‌

وی در ادامه گفت: «بسیاری از کشورهای ناتو هیچ پولی پرداخت نکرده‌اند، در حالی که ما ۱۰۰ درصد بودجه این اتحاد را پرداخت کرده‌ایم.»

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