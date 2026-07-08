ترامپ:
تفاهمنامه با ایران به اتمام رسیده است
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به گزافهگویی علیه ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به گزافهگویی علیه ایران پرداخت.
وی طی ادعاهایی بیاساس گفت: «ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هستهای داشته باشد.»
ترامپ افزود: «ما زمان زیادی را با ایران تلف کردهایم و باید کار خود را انجام دهیم.»
ترامپ گفت: «من معتقدم که تفاهمنامه با ایران به اتمام رسیده است. نمیخواهم با ایران تعامل کنم. تا جایی که به من مربوط میشود، این [ماجرا] تمام شده است.»
وی افزود: «تصمیم گیری درباره ادامه مذاکرات با ایران برعهده مذاکره کنندگان آمریکایی ویتکاف و کوشنر است.»
ترامپ گفت: «اسپانیا یک هدف از دست رفته و شریک بدی در ناتو است. من روابط تجاری خود را با آنها قطع خواهم کرد و به دیدار آنها نخواهم رفت.»
وی در ادامه گفت: «بسیاری از کشورهای ناتو هیچ پولی پرداخت نکردهاند، در حالی که ما ۱۰۰ درصد بودجه این اتحاد را پرداخت کردهایم.»