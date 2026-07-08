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چین‌:

آمریکا و ایران باید اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند

آمریکا و ایران باید اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند
کد خبر : 1810367
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سخنگوی وزارت امور خارجه چین‌ گفت که ایالات متحده و ایران باید به یادداشت تفاهمی که امضا کرده‌اند پایبند باشند و اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین‌ گفت که ایالات متحده و ایران باید به یادداشت تفاهمی که امضا کرده‌اند پایبند باشند و اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند.

وی در مورد آخرین تبادل حملات بین واشنگتن و تهران خاطرنشان کرد: «ما از ایالات متحده و ایران می‌خواهیم که یادداشت تفاهم امضا شده را به درستی اجرا کنند و اختلافات را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند.»

به گفته این دیپلمات، پکن از نزدیک آخرین تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارد.

وی خاطرنشان کرد که از سرگیری عملیات نظامی به نفع هیچ یک از طرفین نیست و ابزارهای نظامی ‌نمی‌توانند هیچ مشکلی را حل کنند.‌

 

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