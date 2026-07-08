به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه ال پایس به نقل از منابعی در داخل ناتو گزارش داد که گروهی متشکل از ۱۲ کشور این ائتلاف در حال آماده‌سازی یک ماموریت دریایی جدید برای تقویت امنیت در اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال هستند.

به گزارش این روزنامه، این ابتکار پس از چندین ماه فشار دولت ایالات متحده بر اروپا جهت پذیرش مسئولیت بیشتر در این سازمان مطرح شد. جزئیات این ماموریت هنوز در دست بررسی است.

این بخشی از مجموعه‌ای از ابتکارات است که از طریق آن متحدان اروپایی و کانادا به دنبال پر کردن فضایی هستند که تاکنون تحت نفوذ غالب ایالات متحده بوده است.

انتظار می‌رود کشورهای اروپای شمالی و همچنین بریتانیا، آلمان، اسپانیا، کانادا، هلند، پرتغال و فرانسه در این ماموریت شرکت کنند.

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