خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده‌سازی تعدادی از کشورهای ناتو برای ماموریت دریایی در اقیانوس اطلس شمالی

آماده‌سازی تعدادی از کشورهای ناتو برای ماموریت دریایی در اقیانوس اطلس شمالی
کد خبر : 1810358
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه ال‌ پایس گزارش داد چندین کشور ناتو در حال آماده‌سازی ماموریت دریایی جدید در اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه ال پایس به نقل از منابعی در داخل ناتو گزارش داد که گروهی متشکل از ۱۲ کشور این ائتلاف در حال آماده‌سازی یک ماموریت دریایی جدید برای تقویت امنیت در اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال هستند.

به گزارش این روزنامه، این ابتکار پس از چندین ماه فشار دولت ایالات متحده بر اروپا جهت پذیرش مسئولیت بیشتر در این سازمان مطرح شد. جزئیات این ماموریت هنوز در دست بررسی است.

 این بخشی از مجموعه‌ای از ابتکارات است که از طریق آن متحدان اروپایی و کانادا به دنبال پر کردن فضایی هستند که تاکنون تحت نفوذ غالب ایالات متحده بوده است.

انتظار می‌رود کشورهای اروپای شمالی و همچنین بریتانیا، آلمان، اسپانیا، کانادا، هلند، پرتغال و فرانسه در این ماموریت شرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی