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ادعاهای مارک روته علیه ایران

ادعاهای مارک روته علیه ایران
کد خبر : 1810291
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دبیرکل ناتو‌ طی ادعایی از دور جدید حملات آمریکا به ایران دفاع کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، طی ادعایی از دور جدید حملات آمریکا به ایران دفاع کرد. 

روته امروز -چهارشنبه- پیش از اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد که واکنش قاطع واشنگتن با توجه به شرایط موجه بوده است.

وی ادعا کرد: «وقتی آتش‌بس برقرار است و ایران اساساً آتش‌بس را نقض می‌کند، فکر می‌کنم کاملاً حیاتی است که ایالات متحده واکنش قاطع نشان دهد.»

 

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