ادعاهای مارک روته علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، طی ادعایی از دور جدید حملات آمریکا به ایران دفاع کرد.

روته امروز -چهارشنبه- پیش از اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد که واکنش قاطع واشنگتن با توجه به شرایط موجه بوده است.

وی ادعا کرد: «وقتی آتش‌بس برقرار است و ایران اساساً آتش‌بس را نقض می‌کند، فکر می‌کنم کاملاً حیاتی است که ایالات متحده واکنش قاطع نشان دهد.»

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