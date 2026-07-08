شمار کشتهشدگان زلزلههای ونزوئلا به ۳ هزار و ۶۸۵ نفر رسید
مقامات ونزوئلا اعلام کردند که شمار کشتهها و مجروحان دو زلزله این کشور از ۲۰هزار نفر عبور کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «خورخه رودریگز»، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، روزگذشته -سهشنبه- اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان زلزلههای این کشور به ۳ هزار و ۳۶۵ نفر افزایش یافته است.
وی همچنین گفت که ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر نیز زخمی شدند و هزاران نفر همچنان آواره هستند.
رودریگز در یک بهروزرسانی رسمی که در پلتفرم ایکس به اشتراک گذاشته شد، گفت که ۸۶ هزار و ۷۹۴ خانواده پس از این فاجعه کمک دریافت کردهاند.
وی همچنین افزود که ۶ هزار و ۴۶۲ نفر نیز نجات یافتهاند.