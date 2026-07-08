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حملات گسترده موشکی روسیه به چندین شهر اوکراین

حملات گسترده موشکی روسیه به چندین شهر اوکراین
کد خبر : 1810267
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مقامات اوکراین ‌اعلام کردند که روسیه بار دیگر موشک‌های بالستیک به سمت کی‌یف شلیک کرد.

مقامات اوکراین ‌اعلام کردند که روسیه بار دیگر موشک‌های بالستیک به سمت کی‌یف شلیک کرد که سومین حمله به پایتخت اوکراین در کمتر از یک هفته تلقی می‌شود. 

داده‌های نیروی هوایی نشان می‌دهد که در حالی که پدافند هوایی اوکراین بیش از ۸۰ درصد از ۱۶۹ پهپاد مورد استفاده در حملات شبانه به این کشور را رهگیری کرد، اما نتوانست هیچ یک از پنج موشک بالستیک مورد استفاده روسیه را سرنگون کند.

‌رئیس اداره نظامی کی‌یف گفت که در حمله شبانه به پایتخت اوکراین، یک زن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

‌شهردار کی‌یف گفت که این حملات باعث آتش‌سوزی در یک انبار و یک ساختمان غیرمسکونی در دو منطقه در دو طرف رودخانه دنیپرو شده است.

مقامات محلی اعلام کردند که خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، نیز مورد حمله موشکی قرار گرفته و از خساراتی به خانه‌های شخصی و یک کلیسا خبر داده‌اند.

 

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