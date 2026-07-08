زلنسکی، از سه قرارداد پهپادی جدید خبر داد
رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که کییف با سه کشور قرارداد پهپادی امضا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، روزگذشته -سهشنبه- گفت که این کشور سه قرارداد پهپادی دیگر با دانمارک، استونی و هلند امضا کرده است و تخصص خود را که طی بیش از چهار سال جنگ با روسیه به دست آورده است، در اختیار آنها قرار میدهد.
زلنسکی این قراردادها را در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، در پستهایی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد و گفت که کییف اکنون نه قرارداد از این نوع را امضا کرده است.
اوکراین از زمان آغاز دریگری با روسیه در سال ۲۰۲۲ صنعت پهپادی خود را توسعه داده است.