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الحشد الشعبی: بیش از ۲ میلیون نفر در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در نجف حضور دارند

الحشد الشعبی: بیش از ۲ میلیون نفر در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در نجف حضور دارند
کد خبر : 1810239
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همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در نجف اشرف، الحشد الشعبی عراق اعلام کرد بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از دو میلیون نفر در این مراسم مردمی حضور یافته‌اند.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، صبح امروز- چهارشنبه- در شهر نجف اشرف آغاز شد.

همزمان، الحشد الشعبی عراق اعلام کرد بر اساس گزارش‌های اولیه، بیش از دو میلیون نفر در آیین تشییع مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف حضور دارند. این آمار را خبرگزاری رسمی عراق (واع) نیز منتشر کرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر شهید آیت‌الله خامنه‌ای پس از برگزاری مراسم در نجف، برای ادامه آیین تشییع به کربلای معلی منتقل می‌شود و سپس برای برگزاری ادامه مراسم به ایران بازخواهد گشت.

 

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