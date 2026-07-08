پایان دور تازه حملات آمریکا به ایران؛ واشنگتن از تداوم فشارها خبر داد
ارتش آمریکا از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد؛ حملاتی که به ادعای واشنگتن بیش از ۸۰ هدف را دربر گرفته است. همزمان، مقامهای آمریکایی از احتمال ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی علیه تهران سخن گفتهاند، اما مدعی هستند توافق آتشبس همچنان پابرجاست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش آمریکا اعلام کرد دور تازه حملات علیه ایران که بامداد امروز- چهارشنبه- آغاز شده بود، به پایان رسیده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد در این عملیات بیش از ۸۰ هدف را با مهمات هدایتشونده دقیق مورد حمله قرار داده و آن را پاسخی به حملات منتسب به ایران علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز دانست.
همزمان، مقامهای ارشد آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند ناوهای جنگی این کشور در منطقه برای اجرای احتمالی محاصره دریایی ایران، در صورت صدور دستور دونالد ترامپ، در آمادهباش کامل قرار دارند. واشنگتن همچنین با بازگرداندن محدودیتها بر صادرات نفت ایران، فشارهای اقتصادی بر تهران را تشدید کرده است.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا نیز مدعی شد حملات اخیر با هدف ارسال «پیامی قاطع» به ایران، بهمراتب گستردهتر از عملیاتهای پیشین طراحی شده است. با این حال، وی تاکید کرد دولت ترامپ همچنان آتشبس را معتبر میداند و در کنار حفظ گزینه نظامی، بهدنبال دستیابی به یک توافق پایدار از مسیر دیپلماسی است.