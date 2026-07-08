خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکستان ارتباط با یک هواپیمای باری را از دست داد؛ جست‌وجو برای یافتن خدمه کلید خورد

پاکستان ارتباط با یک هواپیمای باری را از دست داد؛ جست‌وجو برای یافتن خدمه کلید خورد
کد خبر : 1810226
لینک کوتاه کپی شد.

مقام‌های پاکستان از ناپدید شدن یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۳۷ در نزدیکی سواحل کراچی خبر دادند. این هواپیما که از شارجه راهی پاکستان بود، پس از اعلام نقص فنی در سامانه ناوبری، از صفحه رادار خارج شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان فرودگاه‌های پاکستان اعلام کرد ارتباط با یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت «کی۲ ایرویز» که از شارجه به مقصد کراچی در حال پرواز بود، در نزدیکی سواحل این شهر قطع شده است.

به گفته مقام‌های پاکستانی، خلبان پیش از قطع ارتباط، از بروز نقص در سامانه ناوبری هواپیما خبر داده بود. داده‌های راداری نیز نشان می‌دهد هواپیما پس از کاهش ناگهانی ارتفاع و تغییر مسیر، در فاصله حدود ۱۵۵ مایل دریایی غرب کراچی از صفحه رادار ناپدید شده است.

در پی این حادثه، عملیات جست‌وجو و نجات در دریای عرب آغاز شده، اما تاکنون اثری از هواپیما یا پنج سرنشین آن به دست نیامده است.

وب‌سایت «فلایت‌رادار۲۴» نیز گزارش داد اطلاعات اولیه پروازی از کاهش ارتفاع، اوج‌گیری دوباره و سپس سقوط ناگهانی هواپیما، دقایقی پیش از قطع کامل ارتباط، حکایت دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی