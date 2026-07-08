به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان فرودگاه‌های پاکستان اعلام کرد ارتباط با یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت «کی۲ ایرویز» که از شارجه به مقصد کراچی در حال پرواز بود، در نزدیکی سواحل این شهر قطع شده است.

به گفته مقام‌های پاکستانی، خلبان پیش از قطع ارتباط، از بروز نقص در سامانه ناوبری هواپیما خبر داده بود. داده‌های راداری نیز نشان می‌دهد هواپیما پس از کاهش ناگهانی ارتفاع و تغییر مسیر، در فاصله حدود ۱۵۵ مایل دریایی غرب کراچی از صفحه رادار ناپدید شده است.

در پی این حادثه، عملیات جست‌وجو و نجات در دریای عرب آغاز شده، اما تاکنون اثری از هواپیما یا پنج سرنشین آن به دست نیامده است.

وب‌سایت «فلایت‌رادار۲۴» نیز گزارش داد اطلاعات اولیه پروازی از کاهش ارتفاع، اوج‌گیری دوباره و سپس سقوط ناگهانی هواپیما، دقایقی پیش از قطع کامل ارتباط، حکایت دارد.

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