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ادعای مقام آمریکایی: حملات جدید به ایران ۵ برابر گسترده‌تر شده است

ادعای مقام آمریکایی: حملات جدید به ایران ۵ برابر گسترده‌تر شده است
کد خبر : 1810218
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همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد ارتش این کشور در دور تازه حملات خود، دامنه و شدت عملیات علیه ایران را به‌طور چشمگیری افزایش داده و اهداف نظامی بیشتری را نسبت به حملات ۱۰ روز گذشته مورد هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد دور جدید حملات ارتش آمریکا علیه ایران از نظر گستره و قدرت، چهار تا پنج برابر وسیع‌تر از حملاتی است که حدود ۱۰ روز پیش انجام شده بود.

پایگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از این مقام گزارش داد که واشنگتن در عملیات بامداد امروز- چهارشنبه-، طیف گسترده‌ای از اهداف نظامی و دفاعی ایران را هدف قرار داده است.

به ادعای این مقام، سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات رصد و مراقبت ساحلی، سامانه‌های موشکی زمین به هوا، سکوهای پرتاب موشک‌های کروز ضدکشتی، پایگاه‌های پرتاب پهپاد و برخی زیرساخت‌های بندری از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

ارتش آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات در واکنش به آنچه «حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز» خوانده، انجام شده است؛ ادعایی که پیش‌تر نیز از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده بود.

آکسیوس در ادامه گزارش خود مدعی شد تشدید حملات نظامی آمریکا می‌تواند بار دیگر تهران و واشنگتن را وارد دور تازه‌ای از تنش و اقدامات متقابل کند؛ وضعیتی که، تفاهم‌نامه آتش‌بس میان دو طرف را که کمتر از سه هفته از امضای آن می‌گذرد، با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

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