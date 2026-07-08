به گزارش ایلنا، همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، یک مقام آمریکایی اعلام کرد حملات اخیر آمریکا علیه ایران بخشی از یک «عملیات تنبیهی» است و این روند در آینده نزدیک متوقف نخواهد شد.

این مقام در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان مدعی شد حملات ارتش آمریکا با هدف افزایش فشار بر ایران طراحی شده و دامنه آن فراتر از پاسخ‌های معمول نظامی است. به گفته وی، عملیات کنونی ادامه خواهد داشت و پایان آن در کوتاه‌مدت قابل تصور نیست.

دور جدید حملات آمریکا همزمان با حضور دونالد ترامپ در آنکارا برای شرکت در نشست سران ناتو آغاز شد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد این حملات در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام شده و هدف آن، به گفته این نهاد، «تحمیل هزینه سنگین» به ایران است.

سنتکام همچنین مدعی شد ایران طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سه کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده و این اقدام را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس میان دو کشور خواند.

واشنگتن همزمان با آغاز این حملات، از بازگرداندن تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران نیز خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در پاسخ به تحولات اخیر اتخاذ شده است. در پی این اقدام، قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی بیش از پنج درصد افزایش یافت.

شبکه سی‌ان‌ان در گزارش خود مدعی شد مجموعه این تحولات، آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است؛ در حالی که مقام‌های آمریکایی همچنان بر ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی علیه تهران تأکید دارند.

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