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الحشد الشعبی آخرین آمادگی‌ها برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را بررسی کرد

الحشد الشعبی آخرین آمادگی‌ها برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را بررسی کرد
کد خبر : 1810032
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رئیس ستاد کل الحشد الشعبی عراق طی نشستی در کربلا، آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، رئیس ستاد کل الحشد الشعبی عراق طی نشستی در کربلا، آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران را بررسی کرد.

براساس بیانیه الحشد الشعبی عراق، هدف از این نشست، بررسی آخرین آمادگی‌ها مرتبط با مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای بود.

در این نشست، آخرین طرح‌های امنیتی و ساماندهی مراسم و سازوکارهای هماهنگی میان سازمان‌های مختلف امنیتی و نظامی در راستای روان بودن اجرای وظایف محوله و حفظ امنیت و نظم عمومی طی زمان تشییع بررسی شد.

 

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